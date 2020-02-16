صور.. المطرب الأشهر في العالم يبكي بعد عجزه عن الغناء

غلبت الدموع النجم العالمي، إلتون جون، عندما كان يحيي حفلاً في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا، واضطر لمغادرة المسرح بعد أن عجز عن الغناء بسبب المرض.

وبينما كان يقاوم الدموع، توجه المغني الحائز على جائزة الأوسكار إلى الجمهور الذي حضر من أجله بالاعتذار، قبل أن يغادر المسرح إلى غرفة الملابس.

وقال جمهور "إلتون" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه اعتذر عن عدم استكمال الحفل، قائلاً: "لقد ذهب صوتي تمامًا، أنا آسف جدًا".

وعلق "إلتون" عبر حسابه على موقع "تويتر"، بالقول: "أود أن أشكر كل من حضر الحفلة في أوكلاند الليلة. لقد تم تشخيص إصابتي بالتهاب رئوي في وقت سابق اليوم".

وأضاف: "كنت مصممًا على تقديم أفضل حفل. لكن لم أتمكن من الغناء. أنا (مصاب) بخيبة أمل، مستاء للغاية وآسف". وتابع في منشور لاحق متوجهًا إلى جمهوره: "شكرًا جزيلاً على الدعم الاستثنائي ولكل الحب الذي أظهرته لي الليلة. أنا ممتن إلى الأبد".

وفي أكتوبر من العام الماضي، اضطر لإلغاء حفل في إنديانابوليس بسبب المرض. ويقوم أسطورة الغناء العالمي بجولة حول العالم لإحياء 270 حفلاً على مدار عامين.

ويعد إلتون جون، أحد أكثر الموسيقيين شعبية في القرن العشرين. تجاوزت مبيعاته المائتي مليون تسجيل. واسمه الحقيقي ريجينالد كينيث دوايت، لكنه اختار إلتون جون اسمه نسبة إلى عازف الساكسفون إلتون دين والمغني جون بولدري.

وقد ارتبط المغني الشهير وهو مثلي الجنس بصديقه ديفيد فيرنيش بما يسمى "عقد شراكة مدنية" عام 2005، وقد طرأ تغيير على قانون الأحوال المدنية في بريطانيا في مارس 2014 بحيث بات يسمح بزواج المثليين، ما أتاح له أن يحول علاقتهما إلى زواج رسمي.