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بايرن ميونخ يدك شباك كولن برباعية

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بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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المصريون

بايرن ميونخ

كولن

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه كولن، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب راين إنرجي ستاديوم في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

المباراة لم تكن صعبة على الإطلاق بالنسبة لبايرن ميونخ، الذي حسمها تقريبًا في أول ربع ساعة بإحرازه ثلاثية سريعة للغاية.

الهداف روبيرت ليفاندوفسكي هو من افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم عزز كينجسلي كومان من التقدم في الدقيقة الخامسة، قبل أن يُنهي سيرجي جنابري على آمال أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 12.

الشوط الثاني كان متكافئًا إلى حد كبير، وأحرز كولن في مطلعه هدفًا لكن أُلغي من قبل تقنية الفيديو، قبل أن يُحرز جنابري هدفه الثاني والرابع لفريقه من تسديدة أقل ما توصف بالرائعة في الدقيقة.

وأحرز مارك أوت، هدف حفظ ماء الوجه لكولن، بعد جملة فنية مميزة كان سببها الأول كوردوبا بمروره المذهل من دافيد ألابا، وكان اللاعب نفسه على مقربة من إحراز الهدف الثاني لولا تألق مانويل نوير.

هذه النتيجة تُعيد بايرن ميونخ إلى الصدارة مرة أخرى بعد فقدانها مؤقتًا أمس، حيث وصل للنقطة 46 بفارق نقطة عن لايبزيج و4 عن بوروسيا دورتموند.


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