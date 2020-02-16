نائب: التوسع في المجمعات الصناعية يدعم التنمية بالمحافظات

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

اللجنة الاقتصادية

محافظة المنيا

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، إن توسع الدولة في إقامة المجمعات الصناعية واستهداف إنشاء 13 مجمعا صناعيا سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الصناعى، وبالتالي دفع الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

وأشار غلاب في تصريحات له اليوم، إلى أن انتشار المجمعات الصناعية المزمع إنشاؤها في عدد من المحافظات ومنها محافظات الصعيد، سيسهم بشكل جاد في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عملى، والحد من البطالة والفقر التي تزيد نسبها في هذه المحافظات جراء عدم الاهتمام بها وإهمال التنمية بها لسنوات طويلة.

وأكد غلاب أن الصناعة المصرية لديها فرصة كبيرة للنهوض في ظل الدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى لملف الصناعة المصرية، سواء من خلال المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزى لدعم القطاع الصناعى، لافتا إلى أن هذا القطاع هو السبيل الأول والأهم لوضع مصر على خريطة الدول الكبرى المصدرة وتوفير العملة الصعبة من مصادر مستدامة.


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