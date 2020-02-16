«النقد الدولي» يصدم الجميع بشأن «كورونا»

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صندوق النقد الدولي

كريستينا جورجيفا

كورونا المستجد

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا اليوم الأحد، إن فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) من الممكن أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، إلا أنه من الممكن أن يعقبه انتعاش اقتصادي سريع.

وأضافت جورجيفا، في كلمة ألقتها في منتدى المرأة العالمي في دبي: «سيكون هناك انخفاضا نأمل أن يتراوح ما بين 0.1-0.2%»، ومن المبكر جدا تقييم التأثير الكلي للفيروس، إلا أنها اعترفت أنه أثر على قطاعات عدة من بينها السياحة والنقل، موضحة أنه سيتم تحديد هذا التأثير بناء على سرعة السيطرة عليه، وفقًا لشبكة فرانس 24.


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