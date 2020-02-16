أول تعليق من وزيرة الهجرة بعد الصورة المثيرة للجدل

التقطت صورة لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أثناء سيرها على معدية مفروشة بالسجاد في قرية الفرستق بمركز بسيون بالغربية، اليوم الأحد.

ولاقت الصورة التي التقطت أثناء جولة الوزيرة في المحافظة، انتشارًا بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، وأثارت جدلًا كبيرًا.

ومن جهتها علقت «مكرم» على زيارتها للقرية قائلةً: «أيوة أنا وزيرة الهجرة إللي زرت النهاردة 4 قرى في محافظة الغربية، وكنت سعيدة أني قدرت أروح أتكلم مع الناس الجدعة إللي شغالة، وهم كمان كانوا سعداء أنهم شافوا مسؤول جاي لغاية عندهم، ما تعبناش وقلنا كفاية قرية واحدة، لا كنا فرحانين وعايزين نعرف محتاجين أيه عشان نساعدهم».

وأضافت، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «ولما خلصنا الزيارات قعدنا كلنا، أنا والمحافظ والناس الجدعة اللي نزلت معايا من البنك المركزي، وبرنامج التعليم الفني، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس القومي للمرأة، عشان نحط خطة الدعم اللي ممكن نقدمها لولاد القرى دي، الناس اللي بتتعب كل يوم، واللي مش فاضية تعد تفتي وتنظر، رجالة بمعنى الكلمة، وعشان كدة إحنا روحنالهم نساعد وندعم".

وتابعت وزيرة الهجرة: «الناس دي مش منافقة، الناس دي كريمة، ولاد بلد مرحبة بالوزيرة، اللي نزلت مع ناس غيرها تسأل عنهم بتوجيهات من رئيس دولة عايز ينمي قراهم، تحياتي».