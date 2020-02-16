» لاعب منتخب مصر يقضي على منافسه الإسرائيلي بـ«السيف»

16 فبراير 2020 - 08:47 م

فاز لاعب منتخب مصر لسلاح السيف للشباب على منافسه الإسرائيلي بنتيجة 45 / 28، ليحتل المركز الـ 9 في منافسات كأس العالم بسويسرا.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بدءا من يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة بمشاركة عدد من المصنفين العالميين في اللعبة .

خسر البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم من نظيره لاعب كوريا مؤخرا بنتيجة 15 / 13 في إطار دور الـ 64 ببطولة الجائزة الكبرى في إيطاليا بينما خسر محمد حمزة من اللاعب ماكسيم بوتيه في نفس الدور بنتيجة 15 / 14 .

وشهدت رياضة السلاح مؤخرا انجاز جديدا بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15 /6.

واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .

حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم.