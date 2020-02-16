نائب: رئيس البرلمان الأوروبي لم يتحر الدقة في تصريحاته

16 فبراير 2020 - 08:51 م

استنكر نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدًا أنه للأسف اعتمد البرلمان الأوروبي على منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر.





وأضاف "هيكل"، في بيان له اليوم، أن هناك أمورا غابت عن رئيس البرلمان الأوروبي قبل إطلاق تصريحات تسيء لمصر، وأيضا بعدت كل البُعد عن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافًا، إضافة إلى عدم منح مساحة لتناول الأمر من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.





وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلى أن البرلمان الأوروبي ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عدائها لاستقرار الأوضاع في مصر، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق.



