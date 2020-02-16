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ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد 2020/2/16

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الطيب حسين

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الذهب

الدولار

اسعار الدولار

سعر الدولار

سعر الذهب

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا فى عدد من البنوك.

وبلغ سعر الدولار فى بنك قناة السويس، 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى، 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

وفى بنك أبو ظبى الإسلامى، 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

أما البنك الأهلى المصرى فقد بلغ السعر 15.65جنيه للشراء،  15.75جنيه للبيع.

أما بنك مصر فبلغ السعر 15.65 جنيه للشراء، و15.65جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك عودة، 15.65 جنيه للشراء، و15.75جنيه للبيع.

الذهب

كما استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الأحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ690 جنيها.

وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 سجل 591.4 جنيه

عيار 21 بلغ 690 جنيها.

عيار 24 بلغ 788.5 جنيه

سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها.

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