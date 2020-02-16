آرسنال يقسو على نيوكاسل برباعية

16 فبراير 2020 - 09:13 م

حقق فريق آرسنال فوزًا كبيرًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 34 نقطة، ليرتقي إلى المركز العاشر في ترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد نيوكاسل، الذي لم يحقق سوى فوزا وحيدا في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، افتتح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج التسجيل لأرسنال في الدقيقة 54، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 15 هدفا، تقاسم بها المركز الثالث في قائمة الهدافين مع داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، بفارق هدفين خلف جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي (المتصدر).

وأضاف الإيفواري نيكولا بيبي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 57، فيما تكفل النجم الألماني مسعود أوزيل بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

واختتم الفرنسي ألكسندر لاكازيتي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.