هاني شاكر: محمد رمضان لا يعير نقابة الموسيقيين أي اهتمام

16 فبراير 2020 - 09:15 م

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أن الفنان محمد رمضان لا يعير النقابة أي اهتمامًا عند ممارسة نشاط غنائي.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على فضائية «صدى البلد» ببرنامج «على مسئوليتي» قبل قليل،: «محمد رمضان مش عامل حساب للنقابة خالص.. هو عمل آخر حفلتين.. إنما الأغاني اللي بيعملها في وسائل تانية بتكون من اختصاص المصنفات الفنية».

وتابع: «هو لا يمتلك تصريح إنه يغني في حفلة.. النقابة لم تمنحه تصريحًا بالغناء.. هو خد تصريح بشأن حفلات معينة».

وأكمل:.«كل الكلام ده سيتم إعادة النظر فيه.. هناك التزامات جديدة وإجراءات جديدة.. لما أجلس مع أعضاء المجلس سنضع حل.. ما يُقدم على المسرح لا يرضيني ولايرضي الناس كلها ولا يليق باسم مصر».

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر "شاكر"، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثيرت بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية بنت الجيران بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه «أشرب خمور وحشيش».

وجاء نص البيان كالتالي: «علي جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".

كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت بيانًا حاسمًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، بشأن أغاني المهرجانات، قالت فيه إنه في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات.

وتابعت: «هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منه، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء».