» إيفانكا ترامب تشيد بالسعودية

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أشادت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية بشأن المرأة.

جاء هذا ضمن كلمتها بمنتدى دولي منعقد في الإمارات، حيث أشارت إلى الإنجازات التي حققتها 5 دول عربية في تحسين وضع المرأة، كان على رأسها السعودية.

وقالت فى كلمتها على منبر منتدى المرأة العالمي الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في دبي، إنها ترغب في تهنئة تلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما أجرته في العامين الماضيين من "إصلاحات مهمة" في هذا المجال.

وأشارت بالدرجة الأولى إلى دور السعودية التي "غيرت قوانينها لاحترام حرية المرأة في التنقل والوصول إلى الخدمات الائتمانية والمالية".

ثم أشادت بتمرير البحرين تشريعا خاصا بمنع التمييز في أماكن العمل، لافتة إلى أن المملكة الأردنية في الوقت نفسه ألغت القيود القانونية التي كانت تمنع النساء من العمل ليلا.

وذكّرت إيفانكا بأن حكومة المغرب وسّعت حقوق المرأة في امتلاك الأرض، فيما تبنت تونس "قوانين ذات أهمية حرجة لمكافحة العنف المنزلي".

وقالت: "علينا جميعا التصفيق ترحيبا بهذه الإنجازات والتطورات".

في الوقت نفسه، حذرت من أنه لا يزال هناك كثير من العمل ينبغي أداؤه، مشيرة إلى أن نساء كثيرات في المنطقة يواجهن عوائق تمنعهن من دخول القوة العاملة وإطلاق مشاريعهن الخاصة في مجال الأعمال والوصول إلى طاقاتهن الكاملة وتقرير مستقبلهن بأنفسهن.


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