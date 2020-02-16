» القبض على رئيس جامعة متورط في شبكة دعارة

16 فبراير 2020 - 09:30 م

ألقي القبض على رئيس جامعة أمريكية، بعد تورطه في شبكة دعارة.

واعتقل "وليام بينوم جونيور"، رئيس جامعة "جاكسون ستيت"، وشوندا مكارثي في ولاية ميسيسيبي، مسؤولة المعارض الفنية بالجامعة، ضمن 17 شخصًا في نهاية الأسبوع، وفقًا للشرطة.

وتم الكشف عن الشبكة عقب إعلان عبر الإنترنت لتقديم خدمات الدعارة، وذلك بعد الترتيب للقاءات جمعت رجال شرطة سريين والمشتبه بهم في أحد فنادق مدينة "كلينتون"، ليتم اعتقالهم على إثر ذلك.

وعلاوة على تهمة الدعارة، يواجه بينوم (57 عامًا) تهمة امتلاك هوية مزورة، وحيازة الماريجوانا، وفقًا للشرطة.

وقال مسؤول الشرطة بالمدينة، فورد هايمان في مؤتمر صحفي: "من المؤسف أنه تم اعتقال 17 شخصًا. أتمنى لو لم نلق القبض على أي شخص، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان ألا ينتشر النشاط الإجرامي في مدينة كلينتون".

وتتراوح أعمار المعتقلين، وهم مجموعة من الرجال والنساء، بين 23 و 57 عامًا. وقالت شرطة كلينتون: "شملت الاعتقالات تهم متعددة، بما في ذلك الدعارة، وممارسة الدعارة بمقابل، وتشجيع الدعارة، والتآمر لتشجيع الدعارة".

وعندما سئل عما إذا كان رئيس الجامعة، وهو أب لستة أطفال، حاول التظاهر بأنه شخص آخر، قال قائد الشرطة: "دون الخوض في تفاصيل، نعم، وجهت إليه تهمة امتلاك هوية مزيفة".

ومن المقرر أن يمثل "بينوم" أمام المحكمة في 11 مارس، بعد أن أُطلق سراحه على ذمة التحقيقات بكفالة 3 آلاف دولار.

واستقال من منصبه كرئيس للجامعة، وعين توماس هدسون رئيسًا بالنيابة.

وكان اختيار "بينوم" لرئاسة الجامعة قبل عامين قوبل باحتجاج عدد من الطلاب والخريجين على القرار، في ظل صراعات مالية.

وتعد جامعة "جاكسون ستيت" رابع أكبر جامعة بولاية ميسيسيبي.