مفاجأة.. آلاف الصينيين يصلون مع المسلمين خوفًا من كورونا

تعيش الصين كابوسًا مفزعًا، على خلفية تفشي فيروس كورونا القاتل، من مدينة ووهان، والذي أودى بحياة الكثيرين في ظل إصابة الآلاف.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، لمشهد يظهر لجوء عدد كبير من الصينيين للصلاة مع المسلمين في إحدى المدن الصينية، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا المميت.

وجاء الفيديو تحت عنوان: «االصينيون المسلمون يصلون صلاة الشكر لله لأنه لا يوجد مسلم واحد مصاب بالفايروس».

بينما أظهر المقطع الذي أبكى مشاهديه اصطفاف عدد كبير من المصلين، يدعون الله في تضرع وخشية وسط بكاء العديد من المصلين.

لكن عدد من النشطاء، أفاد بأن هذا الفيديو قديم، ويرجع إلى أوقات تعرض مسلمي الإيجور للظلم والعدوان من قبل السلطات، وأن المسلمين كانوا يدعون الله بأن يرفع عنهم الظلم والعدوان.

حيث قال أحد النشطاء: «لا اله إلا الله جل جلاله لك يا رب العالمين اللهم اغفر لهم بحق لا اله الا انت باقي وجهك الكريم اللهم احفظهم واسترهم وانا المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها. الصينيين. الاوفياء. المسلمين. تحفظهم مستخدم. الله. لا اله. تجارب».

وأضاف ناشط آخر: «هذا الدعاء قبل كورونا ايّام ما كانوا يتعذبوا.. المرض يصيب به الله تعالى من يشاء.. المرض ليس له وإصابته ليس له علاقة بديانة الشخص».

شاهد الفيديو..