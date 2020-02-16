» الصين تعلن التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا

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كشفت السلطات في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانج شرقي الصين عن أنه تم اليوم إنتاج أول دواء قد يكون فعالاً في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد، الذي قتل أكثر من 1600 شخص وأصاب نحو 70 ألف آخرين بالبلاد.

وأشارت إلى أنه "في 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء Fawailaway المعروف سابقًا باسم Favipiravir أو Fapilaway ، المركب في شركة Zhejiang Hisun Pharmaceutical ، وهو ما سيسمح ببيعه في السوق".

وأضافت: "هذا هو أول دواء في البلاد تم السماح ببيعه في السوق رسميًا بعد انتشار الفيروس المميت".

الدواء قد يلعب دورًا مهمًا في علاج المرض الخطير والوقاية منه، فيما لم يتم تقديم اسم الدواء باللغة اللاتينية، ولكن في صورة الترخيص التي انتشرت في الإنترنت، يظهر واضحا اسم Favipiravir .

وكان المركز الوطني الصيني للتصاميم التكنولوجية الحيوية أعلن في السابق، أنه توجد عدة أدوية بينها العقاران الصيني Remdesivir ، والياباني Favipiravir ، أظهرت نتائج سريرية فعالة ومشجعة خلال علاج الفيروس الجديد.

وأشار إلى أن الصين، تستخدم أساليب تكنولوجية مختلفة لتسريع تطوير لقاح لمكافحة النوع الجديد من فيروس كورونا، ويجري حاليا اختبار عدد من اللقاحات على الحيوانات.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع فى هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوى والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوى وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان. وحصد حتى الآن أرواح 1666 شخصًا، وأصاب 68 ألفا و500 شخص، وفق أحدث إحصائية أعلنت اليوم.

ويعتبر العدد الإجمالي لمن لقوا حتفهم جراء الفيروس حتى الآن أعلى من عدد الذين ماتوا في البر الصيني وهونج كونج في العامين 2002 و2003 بسبب فيروس سارس (الالتهاب الرئوي الحادّ).

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