الكويت.. تعديل وزاري محدود شمل حقيبتي النفط والمالية

أول تعليق من مطرب "بنت الجيران" على منع "المهرجانات"
فضح أكاذيب الجماعة الإرهابية حول انتشار "كورونا" بمصر
هاني شاكر يتوعد مطربي المهرجانات بهذا الأمر
هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان.. هذا ما قاله
شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد
مفاجأة.. آلاف الصينيين يصلون مع المسلمين خوفًا من كورونا
أزمة داخل أتليتكو مدريد بسبب محمد صلاح
بالفيديو.. ملك الأردن يغطس لتطهير مياه خليج العقبة
«النقد الدولي» يصدم الجميع بشأن «كورونا»
السعودية تعلن عن وظائف خالية.. وتدعو الشباب للتقديم
المصريون ووكالات
فجر
05:16
شروق
06:40
ظهر
12:14
عصر
15:23
مغرب
17:48
عشاء
19:18