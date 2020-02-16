ماليزيا تحظر دخول السفن السياحية القادمة من الصين

16 فبراير 2020 - 10:30 م

أعلنت الحكومة الماليزية حظر دخول السفن السياحية القادمة من الصين إلى مياهها الإقليمية ضمن تدابير احترازية لمواجهة خطر فيروس "كورونا الجديد".



وقالت نائبة رئيس الوزراء الماليزي وان عزيزة إسماعيل إن بلادها اتخذت هذا القرار بعد أن اكتشفت حالة إصابة بالفيروس في سفينة سياحية وصلت إليها قادمة من هونغ كونغ التابعة للصين.

وأكدت أن حكومة بلادها ستشدد تدابير إجراءاتها لمكافحة انتشار "كورونا الجديد".

كانت الحكومة الماليزية أوقفت جميع الرحلات الجوية من وإلى المقاطعات الصينية الخاضعة للحجر الصحي بسبب انتشار فيروس "كورونا الجديد" فيها.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، الأحد، ارتفاع حالات الوفاة جراء فيروس "كورونا المستجد"، داخل البلاد، إلى ألف و666 شخصا، وأكثر من 68 ألفا و500 مصابا.