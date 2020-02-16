"شكاوي الوزراء": تلقينا 1.3 مليون شكوى منذ يوليو 2017

16 فبراير 2020 - 10:40 م

أكد طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة تلقت 1.3 مليون شكوى منذ تاريخ إنشائها، في يوليو 2017 حتى الآن.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «ON E»، إنه يوجد مليون شكوى تلقتها المنظومة خلال فترة تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة المنظومة، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع الشكاوى بشكل إلكتروني، بحيث يتم تلقيها، وإرسالها إلى الجهات المختصة. وذكر طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة تعاملت مع أكثر من 83% من الشكاوى.



وفى وقت سابق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعي، بشأن حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019.



وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية عمل هذه المنظومة، كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم، موجها الشكر لفريق العمل بالمنظومة، وكذا لكل الجهات التي سجلت معدلات مرتفعة فى التفاعل، والاستجابة لمطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، مضيفا: نحن جميعا هدفنا هو خدمة الناس، وحل مشكلاتهم.



كما أكد أن زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة، يعد دليلًا على انتشارها، وكذا ثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى، والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات، وفي مستهل التقرير.

