  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمر كمال وحسن شاكوش

أول تعليق من مطرب "بنت الجيران" على منع "المهرجانات"

كورونا

فضح أكاذيب الجماعة الإرهابية حول انتشار "كورونا" بمصر

الفنان هاني شاكر

هاني شاكر يتوعد مطربي المهرجانات بهذا الأمر

هاني شاكر ومحمد رمضان

هاني شاكر يفتح النار على محمد رمضان.. هذا ما قاله

طقس بارد

شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

مفاجأة.. آلاف الصينيين يصلون مع المسلمين خوفًا من كورونا

محمد صلاح

أزمة داخل أتليتكو مدريد بسبب محمد صلاح

أثناء الحملة

بالفيديو.. ملك الأردن يغطس لتطهير مياه خليج العقبة

أرشيفية

«النقد الدولي» يصدم الجميع بشأن «كورونا»

السعودية

السعودية تعلن عن وظائف خالية.. وتدعو الشباب للتقديم

بالفيديو..

"شكاوي الوزراء": تلقينا 1.3 مليون شكوى منذ يوليو 2017

الحياة السياسية

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

انخفاض حاد للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ 2017

أكد طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة تلقت 1.3 مليون شكوى منذ تاريخ إنشائها، في يوليو 2017 حتى الآن.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «ON E»، إنه يوجد مليون شكوى تلقتها المنظومة خلال فترة تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة المنظومة، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع الشكاوى بشكل إلكتروني، بحيث يتم تلقيها، وإرسالها إلى الجهات المختصة. وذكر طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومة الموحدة بمجلس الوزراء، أن المنظومة تعاملت مع أكثر من 83% من الشكاوى.
وفى وقت سابق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعي، بشأن حصاد عمل المنظومة خلال عام 2019.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية عمل هذه المنظومة، كآلية سريعة للتواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم، موجها الشكر لفريق العمل بالمنظومة، وكذا لكل الجهات التي سجلت معدلات مرتفعة فى التفاعل، والاستجابة لمطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، مضيفا: نحن جميعا هدفنا هو خدمة الناس، وحل مشكلاتهم.
كما أكد أن زيادة عدد المواطنين المتعاملين مع المنظومة، يعد دليلًا على انتشارها، وكذا ثقة المتعاملين معها، وهو ما يتضح من نسب التعامل مع الشكاوى، والاستجابات من مختلف الوزارات والجهات، وفي مستهل التقرير.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة نالت قسطًا كبيرًا من الرعاية والدعم منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة، مما انعكس على زيادة مساحات انتشارها وإقبال المواطنين على التفاعل معها، كما انعكس ذلك على تطور مستوى استجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات التواصل مع المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المختلفة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» متحدث النواب: المهرجانات أخطر على مصر من "كورونا"
» هاني شاكر: لهذا السبب الخطير تم منع أغاني المهرجانات
» أزمة داخل أتليتكو مدريد بسبب محمد صلاح
» الصين تعلن التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا
» القبض على رئيس جامعة متورط في شبكة دعارة
» مرسوم أميري عاجل في الكويت بشأن هؤلاء
» بالفيديو.. إعلامي إماراتي يوجه سؤالًا محرجًا لـ«هنيدي»
» إيفانكا ترامب تشيد بالسعودية
» تحذير عاجل من الصحة بشأن «الكمامات»
» الدوري الإسباني.. بث مباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو
» ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم الأحد 2020/2/16

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:16 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان