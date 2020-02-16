فضح أكاذيب الجماعة الإرهابية حول انتشار "كورونا" بمصر

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المصريون ـ متابعات

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أكد وائل الصاوي، المواطن الذى فضح أكاذيب قناة مكملين بشأن اصابته بكورونا وحجزه بمستفى غير مجهز بمستشفى حميات إمبابة، إنه يطالب قنوات الإخوان بعدم التحدث باسمه أو استغلال الاشتباه الذي مر به بأنه مصاب بكورونا لأن الأطباء المصريين فحصوه جيداً واتضح أنه كان مصاب بإلتهاب فى الشعب الهوائية فقط.
وأضاف وائل فى مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" بقناة المحور، أن مستشفى حميات امبابة التي كشف بها وفرت كل العلاجات اللازمة له، مضيفاً أنهم أعادوا فحصه من جديد وقلت لهم: "لو كنت مصاب احرقوني أول واحد لحماية المصريين"، لافتاً إلى أنه دخل في حجر صحي داخل المستشفى.
وكشف وائل أنه يعمل فى تجارة واستيراد الورق من الصين، مؤكداً على أنه غير مصاب بشىء هو أو زملاءه، ولفت إلى أنه رد بحسم على فيديوهات القنوات الاخوانية التى استغلت وفبركت ما قولته.

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