الصين: تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

16 فبراير 2020 - 11:30 م

كشف المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فنغ، اليوم الأحد،عن تباطؤ وتيرة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وقال إن ذلك دليل على أن تأثير القيود المفروضة على السفر وغيرها من التدابير الصارمة بدأت تظهر أخيرا.



وأضاف أن نسبة الحالات المؤكدة من المصابين الذين هم في حالة حرجة، انخفضت إلى 21.6 في المئة يوم السبت، نزولا من 32.4 في المئة في 27 يناير، وأشار إلى أن ذلك أظهر أن السلطات كانت قادرة على علاج المرضى بسرعة أكبر مما منع تدهور حالات المصابين.



وقال مي للصحفيين "تأثير القيود الصارمة (لاحتواء) تفشي فيروس كورونا بدأت تظهر".



في الوقت نفسه تم اليوم الأحد، إنزال ركاب أمريكيين من سفينة سياحية كانوا محتجزين بها في حجر صحي منذ أسبوعين قبالة اليابان استعدادا لنقلهم جوا إلى الولايات المتحدة.



وبعد احتجازهم منذ الثالث من فبراير الجاري، على متن السفينة دايموند برنسيس، التي كان عليها 3700 شخص من الركاب والطاقم، جرى إبلاغ الركاب الأمريكيين بالاستعداد لنقلهم جوا إلى الولايات المتحدة مساء اليوم الأحد. وشوهد لاحقا ركاب يرتدون كمامات وهم يلوحون من داخل حافلات كانت متوقفة قرب مكان رسو السفينة.



ومن المتوقع لاحقا نقل مسافرين آخرين من كندا وإيطاليا وكوريا الجنوبية وهونج كونج بعد أن أعلنت حكوماتهم أيضا خططا لإعادتهم.



وجرى التأكد من إصابة 70 حالة جديدة على متن السفينة دايموند برنسيس، مما رفع العدد الإجمالي للمصابين على متنها إلى 355 حالة، وهو ما يمثل حوالي نصف إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس خارج الصين.



وأعلنت سلطات الصين اليوم الأحد رصد 2009 حالات جديدة، انخفاضا من 2641 في اليوم السابق،وبحسب أحدث الأرقام التي أعلنتها بكين، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة في بر الصين الرئيسي بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، منها 143 وفاة اليوم. وتأكدت إصابة ما يزيد على 500 حالة خارج الصين معظمها لأشخاص سافروا من مدن صينية، بينما بلغ عدد حالات الوفاة خمس.



والسفينة المملوكة لشركة كارنيفال محتجزة في ميناء يوكوهاما الياباني، وجرى نقل المصابين بالمرض إلى المستشفى في اليابان ولم يلق أحد من السفينة حتفه. وكان حوالي نصف ركابها من اليابان.



وقالت الدول التي أعلنت اعتزامها إعادة مواطنيها من ركاب السفينة، إنها لن تأخذهم إلا إذا كانوا خالين من أعراض الإصابة بالفيروس وإنها ستضعهم في الحجر الصحي لدى وصولهم.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية كريس ميتشل، إن الوزارة تستعد لاستقبال طائرتين تنقلان من جرى إجلاؤهم من السفينة وإن إحداهما ستهبط في قاعدة ترافيس التابعة لسلاح الجو في ولاية كاليفورنيا والثانية في كيلي فيلد بقاعدة لاكلاند الجوية في تكساس.



ومن المقرر إيداع العائدين لمدة 14 يوما في حجر صحي تديره المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأوضح المتحدث أنه لن يتم نقل أي شخص تتأكد إصابته بفيروس كورونا إلى أي منشأة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية وأن أي شخص تأكدت إصابته أو ظهرت عليه أعراض الإصابة سيتم نقله إلى منشأة مناسبة لكنها ليست عسكرية.

كانت سفينة سياحية أخرى، هي (إم.إس ويستردام) التابعة لشركة هولندا أمريكا، رست في كمبوديا يوم الخميس بعد أن رفضتها الموانئ في العديد من البلدان والأقاليم الأخرى.