"الموسيقيين" تكشف: ليس لدينا شعبة للمهرجانات

16 فبراير 2020 - 11:40 م

أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، أنه لا يوجد لدى نقابة المهن الموسيقية شعبة خاصة للمهرجانات، مؤكداً على محاولات النقابة فى الحفاظ على الفن الراقي.



وأوضح هندي فى مداخلة ببرنامج 90 دقيقة بقناة المحور أنهم فى النقابة حاولوا تقويمهم باختيار الكلمات والاداء لكنهم لم يستيجبوا، مشيراً إلى أن تلك الأغاني يغنيها مغيبين وينظرون فقط لعدد المشاهدات، مؤكداً على أنهم لن يسمحوا لأغانيهم بهذا الشكل بدخول منازلنا.



وأضاف رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، أن ظاهرة مغنيين المهرجانات تهز المجتمع وتجعل به خلل لأن من يتعلمون وترهقهم الدراسة للتخرج عندما يجدوا هؤلاء يكسبون الملايين فى مقابل أنهم لم يحصلوا على شىء مقابل تعليمهم.





