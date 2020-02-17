» مصري عائد من "ووهان" يكشف تفاصيل الأوضاع هناك

17 فبراير 2020 - 12:10 ص

أعرب الدكتور محمد نجاح، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، والمقيمين في الحجر الصحي، عن سعادته بقرب انتهاء وقت الحجر للكشف عن وجود فيروس كورونا، قائلًا إن «الخدمة المتوفرة لم تشعرهم بالأيام».



وأضاف نجاح، خلال مداخلة هاتفية: «لم نشعر للحظة أننا في ضيق أو أننا نرغب في العودة، وبالنسبة للمنحة وصلنا إيميل من الصين أن المنحة ما زالت قائمة وأن التعليم سيكون عن بُعد عبر الإنترنت».

