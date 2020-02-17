"الخارجية": السفارة المصرية بالصين مستمرة في تقديم خدماتها

17 فبراير 2020 - 12:20 ص

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القسم القنصلي بسفارة جمهورية مصر العربية في الصين، مستمر في تقديم خدماته إلى رجال الأعمال والمستوردين المصريين، فيما يتعلق بإجراءات التصديق على المستندات الخاصة بالعمليات التجارية والاستيراد من فواتير وشهادات منشأ وعقود وغير ذلك.



وأوضح مساعد وزير الخارجية أن إجراءات التصديقات التجارية، وغيرها من تصديقات الأحوال المدنية والشهادات غير التجارية- في جمهورية الصين الشعبية، تتم من خلال قيام السلطات الصينية باستلام المستندات المطلوب التصديق عليها مباشرة من الأفراد والشركات من خلال مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات في أنحاء الصين، ويتولى الجانب الصيني تحصيل رسم التصديقين الصيني والمصري.



وتابع: «هذا، وتتولى وزارة الخارجية الصينية تجميع كافة المستندات المطلوب التصديق عليها، من كافة أنحاء الصين وتسليمها إلى السفارة المصرية في بكين من خلال مندوب- بعد وضع التصديق الصيني عليها- وبعد انتهاء السفارة من وضع التصديق المصري على المستندات المصدق عليها من الجانب الصيني، تقوم بتسليمها مجددا لمندوب وزارة الخارجية الصينية، والتي تقوم بدورها بإعادة إرسالها إلى مكاتب التصديقات ومكاتب العلاقات الخارجية بمختلف المقاطعات، تمهيدا لتسليم المستندات المصدق عليها إلى الأفراد والشركات. أي أنه تبدأ مسئولية السفارة مع استلامها للأوراق من مندوب وزارة الخارجية الصينية، وتنتهي بإعادة تسليمها له بعد التصديق عليها خلال يومي عمل أو أقل».



وأضاف مساعد الوزير أن التصديق يعد من الإجراءات الهامة بالنسبة للشحنات التجارية والبضائع، ولا يتم الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة إلا بأوراق مستوفاة ومُسْتَكْمِلة لسلسلة التصديقات المطلوبة (تصديق وزارة الخارجية الصينية وتصديق السفارة في بكين أو القنصلية العامة في شنجهاي).

