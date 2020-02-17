تسريب مستند يكشف الرواتب المهولة لمذيعي قناة الجزيرة

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رواتب مذيعي الجزيرة

نشر الكاتب الصحفي السعودي خلف الخميسي مستندا قال إنه يكشف عن رواتب مذيعي قناة الجزيرة القطرية .

وشملت القائمة كلا من فيصل القاسم وجمال ريان ويحصلان - بحسب الوثيقة - على 400 ألف دولار مكافآت سنوية ، بينما تحصل روعة أوجيه على 250 ألف دولار ، وتحصل غادة عويس على 200 ألف دولار ، وتحصل علا الفارس على 150 ألف دولار ويحصل محمود مراد على مثلهم ، بينما يحصل عثمان آي فرح و و وجد وقفي على 100 ألف دولار .

وعلق "الخميسي" على الوثيقة التي نشرها قائلا: الصراحة والحق يُقال، إن ما تدفعه شبكة #الجزيرة من دعم مالي يُصرف مباشرة من أمير #قطر تشجع العاملين بالقناة على ألا يبيعون ذممهم وحسب، بل يبيعون حتى كرامتهم وما دون ذلك كثير .

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