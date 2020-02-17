أعلن توبته في فيديو .. ثم مات بعد أسبوع .. شاب يتصدر مواقع التواصل

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو لشاب يبلغ من العمر 34 سنة .
ونشر الشاب مقطعا فيديو عبر صفحته يؤكد أنه قرر تغيير حياته تماما والابتعاد عن كل المعاصي التي كان يفعلها.
وأضاف: كنت أعيش حياة يتمناها كل شاب .. وظيفة جيدة ، وفتيات ، وسيارة فارهة ، ثم قررت تغيير كل شيء .
وتابع: غيرت وظيفتي وسوف أفتتح مطعما وأصبحت أصلي ، و وجهي أصبح أكثر نورًا بسبب تأديتي للصلاة.
وبعد أسبوع من تسجيل هذا الفيديو توفي الشاب في حادث مما أعطى مقطع الفيديو الخاص به أهمية واسعة وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.
??تخيلو ان الشاب الجميل ده توفاه الله بعد ما نزل الفيديو ، وكأنه كان حاسس ان النهاية قريبة ..— ????Hassan???? (@hassanaboamr) February 16, 2020
اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز و? فاضح?? pic.twitter.com/ICxnnrOI27
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