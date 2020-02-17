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ياسمين الخطيب تدافع عن محمد رمضان: "هجوم انتقامي"

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ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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محمد رمضان

الغاء حفل السوبر

ياسيمن الخطيب

دعمت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها على "تويتر"، الفنان محمد رمضان، معلقة: "الهجوم على رمضان انتقامي".

وكتبت ياسمين الخطيب، في تغريدتها، قائلة: "‏الهجوم على محمد رمضان انتقامي، ومبالغ فيه جدًا.. أهم لغوا حفلته.. ياكشي ينصلح حال المجتمع، وتُزهر الحدائق، وتُغرد الطيور!".

في المقابل، هاجم رواد مواقع التواصل ياسمين الخطيب، وجاءت التعليقات كالآتي: " ‎الهابطون يدافعون عن بعضهم البعض" و"‏ ‎ولا انتقامي ولا حاجة هو مستفز لكل طبقات المجتمع فمع أول محطة هينزل" و" ‎إلغاء الحفل اعتراف مننا كلنا أنه لا يستحق وعليه مراجعة نفسه من أجله وليس من أجل المجتمع لأنه ليس قدوة".

وقامت الشركة المنظمة لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بإلغاء تعاقدها مع الفنان محمد رمضان على إحياء حفل السوبر المصري الذي سيلعب في السابعة مساء يوم الخميس المقبل.

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