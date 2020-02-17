تعليق صادم من بسمة وهبة على قرار منع أغاني المهرجانات

ساندت الإعلامية بسمة وهبة، مطربي المهرجانات، وذلك بعد قرار نقيب الموسيقيين، هاني شاكر، بمنع مطربي المهرجانات من المشاركة في أي حفل، واصفة الأمر بأنه "أمر واقع" .

قالت بسمة، من خلال فيديو لها: "مش قادرة أتخيل إن كل الهجوم ده يبقى على شخص اسمه حسن شاكوش.. ما إحنا قدام واقع.. نسبة كبيرة في مصر بتسمع الأغاني دي .. ومفيش حفلة ولا فرح في مصر إلا ولازم تلاقي فيها أغاني مهرجانات والناس مبسوطة".

بينما اختتمت حديثها قائلة: "اختلف.. اتفق.. لكن الحقيقة إنه صعب أوي إن الهجوم يوصل بالطريقة دي وكمان بتحسبوا اخدوا فلوس قد ايه.. ما تسيبوا كل واحد في حالة.. إحنا وصلنا للمرحلة إن الناس تحقد على شخص جايله خير ورزق".

وتنفيذًا لقرار المهن الموسيقية، منعت شرطة السياحة مغني المهرجانات عمر كمال من المشاركة بإحياء حفل زفاف بأحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، حسبما نشرت العديد من الصحف المحلية.

ووجه الفنان هاني شاكر الشكر لشرطة السياحة لتنفيذها القرار الصادر من النقابة، حسبما أعلن المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية طارق مرتضي.

واكتسح مطرب المهرجانات عمر كمال الساحة الشعبية بمهرجان "بنت الجيران" وإن كانت هناك بعض الخلافات مع "شاكوش" لاتهام كمال له بأنه تجاهل مشاركته الأغنية.