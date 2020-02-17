مفاجأة.. الصين تعلن عن علاج نهائي لفيروس كورونا

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اكتشفت الصين أخيرًا  دواء  فعالاً لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد وفاة مئات الأشخاص داخل البلاد، ونقل العدوى لبعض دول العالم بالفعل.

يعرف الدواء  المكتشف حديثًا باسم Favipiravir أو Avigan، وكانت الجهات الحكومية المختصة  منحت موافقتها الرسمية بإنتاج دواء Fawailaway المعروف سابقا باسم Favipiravir أو Fapilaway ، المركب في شركة Zhejiang Hisun Pharmaceutical، وبالتالي سيسمح ببيعه في السوق، بحسب ما نشرت صحيفة "المرصد" السعودية.

ويعد هذا الدواء الذي أنتجه مختصون في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانج الصينية، هو الدواء الأول الذي سيتم بيعه في السوق بشكل رسمي للقضاء على الفيروس القاتل، وكذلك الوقاية منه.

وكان المركز الوطني الصيني للتصاميم التكنولوجية الحيوية، قد أوضح سابقًا أن هناك عدة أدوية بينها العقاران الصيني Remdesivir، والياباني Favipiravir، لهم نتائج سريرية فعالة ومشجعة في علاج الفيروس.

وعلى الرغم من إنتاج العقار الجديد إلا أنه ما زال المركز يستخدم أساليب تكنولوجية مختلفة لتسريع تطوير لقاح لمكافحة النوع الجديد من فيروس كورونا، ويجري حاليًا اختبار عدد من اللقاحات على الحيوانات.


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