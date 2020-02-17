بدولة عربية.. وصلة رقص على "أناشيد دينية" فى ملهى ليلى

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لـ"حضرة إسلامية" في ملهى ليلي بمدينة قمرت التونسية، ما أثار موجة من الغضب بين التونسيين، معتبرين أن الرقص على الأناشيد الدينية في مكان يشرب زبائنه الخمر "أمر مبالغ فيه" و"مشين".

من جهتها، نشرت الفنانة التونسية، أميمة بن حفصية، على صفحتها الرسمية على الـ"فيس بوك" رابط الفيديو، منتقدة ما تضمنه.

واستنكرت بن حفصية ما كشفه مقطع الفيديو، وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها: "يحدث في تونس.. حضرة إسلامية في ملهى ليلي في قمرت.. ليس لهذه الدرجة".

وفي السياق ذاته، علقت الإعلامية، ابتسام بن سعد، على الفيديو، في منشور نشرته على الـ فيس بوك قائلة: "أذكار والصلاة على رسول الله بملهى ليلي في قمرت؟".