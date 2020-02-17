الكشف عن مخدرات بـ 3.4 مليون دولار في الخليج العربي

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متابعات- أمينة عبد العال

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ضبطت فرقة ضمن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية 240 كيلو جرامًا من الأمفيتامين والهيروين في بحر الخليج العربي.

وأعلنت السلطات أن كمية المخدرات تقدر بحوالي 3.4 مليون دولار أمريكي، لافتة إلي أنه تم ضبطها من قبل الفرقة الأسترالية "باراماتا" التي تعمل ضمن التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أمس الأحد عبر حساب شؤون أمنية إقليمية التابع لها في تويتر أن عائدات تلك المخدرات غالبا ما تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية، والتي تهدّد استقرار وأمن المنطقة.

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