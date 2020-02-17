بعد قرار منع المهرجانات.. فيديو قديم يضع هاني شاكر في مأزق

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هاني شاكر
هاني شاكر
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علا خطاب

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"هاني شاكر" يمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا

بعد ساعات قليلة من قرار منع نقابة المهن الموسيقية مطربي المهرجانات من المشاركة في أي حفل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم للفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وهو يغني أحد ألحان مطرب المهرجانات عمر كمال.

وأدى هاني شاكر، أغنية "أبويا"، لأول مرة في حفل الربيع، بدار الأوبرا المصرية، وقال عنها قبل أن يغنيها، إنه سمعها بالصدفة عن الأب، وهي كلمات سامي النويهي، وألحان عمر كمال، وأنه أحبها جدًا، وأحب أن يشرك جمهوره بهذه الأغنية.

وزعم عمر كمال ، أنه لحن أغنية "أبويا" لهاني شاكر، وذلك في دفاعه عن نفسه، بعدما أصدرت نقابة الموسيقيين المصريين، أمس الأحد، قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، بحسب "اليوم السابع" .

وعمر كمال هو صاحب أغنية المهرجانات "بنت الجيران"، التي أداها مع حسن شاكوش.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أصدر قرارا، أمس الأحد، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيا.

وجاء القرار، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

جاء في البيان أنه: "على جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".


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