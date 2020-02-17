عاجل.. إقالة "جروس" من تدريب الأهلى

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أعلن النادى الأهلى السعودى، إقالة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، من تدريب الفريق بعد تراجع نتائج الفترة الأخيرة. 

ونشر النادى بيانا رسميا، أعلن فيه إلغاء عقد المدرب بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين.

وأضاف البيان، أن إدارة النادى كلفت مازن بهكلى بقيادة الفريق فى المباريات المقبلة.

وتلقى الأهلى خسارة جديدة أمام الوحدة 0-2 فى اللقاء الذى أقيم بينهما فى إطار منافسات الجولة الـ 18 من الدورى السعودى للمحترفين.



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