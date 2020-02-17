» لحظة مصادرة الشرطة لـ 5 أطنان كوكايين

17 فبراير 2020 - 02:04 م

صادرت الشرطة في كوستاريكا أكثر من 5 أطنان من الكوكايين كانت مخبأة داخل حاوية نباتات زينة، متجهة ميناء روتردام الهولندي، في ميناء ليمون الكوستاريكي بالبحر الكاريبي.

ووثق مقطع فيديو لحظة القبض على الحاوية، وأشارت الشرطة إلى أن الكمية المضبوطة تعد الأكبر في تاريخ البلاد لافتة إلي أنها تقدر بنحو 136 مليون دولار، حسبما عرضت قناة "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أن في هولندا يتم تداول المخدرات بأنواعها بصورة غير مجرمة.