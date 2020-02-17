» غير متوقعة.. المكياج يسبب إنجاب أطفال بدناء

17 فبراير 2020 - 02:09 م

كشفت دراسة طبية حديثة عن معلومة صادمة حيث إن السيدات اللاتي يستخدمن المكياج عرضة لإنجاب أطفال بدناء، لافتة إلى أن المواد الكيمائية يمكن أن تصل إلى الرحم، ما يجعل الأطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن في السنوات الأولى من حياتهم خاصة الفتيات.

وأشارت الدراسة التي نشرتها "صدى" إلى أن الأمهات اللاتي استخدمن مستحضرات التجميل التي تحتوي على البوتيل بارابين كان لديهن أطفال أكثر عرضة لزيادة الوزن في وقت مبكر من مرحلة الطفولة، حيث إن مركبات البارابين قادرة على التسرب في الجسم عن طريق الجلد ثم تنتقل إلى المشيمة مع احتمال إيذاء الطفل.