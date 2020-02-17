» كورونا يقتل أشهر علماء العالم بالصين

17 فبراير 2020 - 02:45 م

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، منذ قليل، بوفاة دوان تشنجتشنج أحد أشهر العلماء في الصين والعالم عن عمر يناهز 86 سنة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وحصل تشنجتشنج، على براءات اختراع عديدة، كلها ذات تأثير هائل في المجال الطبي والهندسي، على رأسها الجراحة الإشعاعية باستخدام "سكين جاما"، التي تستخدم في العمليات الدقيقة جدًا ولعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وتشوهات الدماغ، بحسب قناة "سكاي نيوز عربية".

وحقق تشنجتشنج، خلال تاريخ مسيرته الطبية والعلمية كثير من الإنجازات، أبرزها "سكين جاما، وفارق الحياة بعد أن أجهده المرض، وخلف وراءه إرثًا كبيرًا من الإنجازات العلمية.