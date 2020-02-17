تفاصيل افتتاح «السيسي» مصنعًا للذخائر والقذائف

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حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين افتتاح مصنع 300 الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وتفقد الرئيس عددًا من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة.

كما افتتح الرئيس عددًا آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفرنس بالمصانع الحربية 144 ببنها، و270 بقها، و999 بحلوان.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكذلك عدد من الوزراء.


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