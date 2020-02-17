  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد عبدالرحمن

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

مترو الأنفاق

إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

ميسي مع فتاة محجبة بدبي

شاهد.. «ميسي» يثير الجدل مع فتاة محجبة في دبي

أرشيفية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة عن "كورونا" بالصين

لاعبو الأهلي

الأهلي يصل إلى دبي استعدادا للقاء الزمالك في السوبر

كارولين وحبيبها لاعب التنس

المتسبب في انتحار«كارولين» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

عمر البشير

تسليم "البشير".. وفد الجنائية الدولية يصل السودان

وزير الخارجية السعودي

السعودية تطالب ألمانيا بإنهاء حظر بيع الأسلحة لها

أرشيفية- رقص

أغاني المهرجانات.. حرام لهذا السبب

السيسي

تفاصيل افتتاح «السيسي» مصنعًا للذخائر والقذائف

نجت من الموت بأعجوبة..

صادم.. الفيديو الذي تسبب في اعتزال أشهر راقصة إباحية

الصفحة الأخيرة

الراقصة
الراقصة
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

خبراء يكشفون: كيف تقي نفسك من فيروس «كورونا»؟

#

"أمازون" تلغي مشاركتها في مؤتمر دولي بسبب "كورونا"

#

الفيديو الذي تسبب في اتهام محمد رمضان بـ"الشذوذ الجنسي"

#

زوج يبتز زوجته بفيديوهات إباحية في أكتوبر..السبب صادم

فيديو

تعرى

اعتزال

راقصة

كادت أن تموت أثناء أداء وصلة رقص إباحية، إذ تقوم بحركات استعراضية من شأنها الإثارة بجسدها، لتعلن اعتزالها الرقص تمامًا وتتجه لمهنة أخرى.

الفيديو الذي تسبب في قرارها نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت راقصة التعري الشهيرة «?جينيا سكاي»?، أثناء سقوطها أرضًا من ارتفاع، حيث كانت تؤدي حركات رقص إباحية على عمود مخصص لذلك، في أحد النوادي الليلية.

ويظهر الفيديو أثناء أداء الراقصة لوصلة رقص بصحبة راقصة أخرى، وبينما تؤدي حركاتها المثيرة أعلى العمود تسقط أرًت من على ارتفاع كبير، وحاولت التحمل وتدراك الأمر وإتباع سقوطها بعمل حركات لإظهار عدم إصابتها، إلا أنه تم نقلها إلى المستشفى.

وأعلنت الراقصة اعتزالها رقص التعري، وأعلنت أنها تودّ الإتجاه الى مهنة أخرى بعيدة عن أجوائها السابقة وهي "ناقدة طعام".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قيس سعيد: حل البرلمان في تونس
» وزير يكشف إجراءات محاكمة "البشير" بعد تسليمه للجنائية الدولية
» القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بالمتوسط
» «أنا عايش لوحدي».. انتحار طالب غرقًا بالمنيا ويترك رسالة مؤثرة
» منع الاختلاط في المدارس الخاصة
» طالبان: سنوقع اتفاقًا مع الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير
» الصحة العالمية: تراجع إصابات "كورونا" بالصين
» صادم.. الفيديو الذي تسبب في اعتزال أشهر راقصة إباحية
» قرار عاجل من السعودية بشأن المقيمين
» هجوم على كنيسة يخلف 24 قتيلًا بينهم «قس»
» ننشر أول صور للمدرعة المصرية «سينا 200»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان