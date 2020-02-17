فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن الاعتزال وتكشف السبب

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لبنان

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مطربة

باسمة

فاجأة الفنانة اللبنانية"بولا الترك" التي تعرف باسم "باسمة"، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة قرارها باعتزال الغناء، مشيرة إلى أنها تريد أن "تخدم الرب".

وكتبت المطربة عبر حسابها : "انا اعلن اعتزالي الفن احبائي لاخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين".

بدأت باسمة مشوارها في العام 1998 بإطلاق عدة أغاني منفردة "وشوشني حبيبي سمعني كلام" و"في قربك وبعدك حياتي عشانك" .إنطلاقتها الفعلية كانت مع الفنان والملحن اللبناني مروان خوري الذي بدأ يكتب الأغاني ويلحنها عندما أطلقت البومها الأول "ذوبني ذوب". في عام 1999 قامت باسمة بإنتاج عمل فني مع مروان خوري بعنوان "كاسك حبيبي" وحقق نجاحا كبيرا. بعد ذلك وقعت باسمة عقدا مع شركة روتانا استمرت باسمة بالعمل مع مروان خوري في البومها الثاني "عندي سؤال" وفي البومها الثالث "عيني يا مو". وقد حقق كلا الألبومين نجاحا كبيرا.


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