  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد عبدالرحمن

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

مترو الأنفاق

إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

ميسي مع فتاة محجبة بدبي

شاهد.. «ميسي» يثير الجدل مع فتاة محجبة في دبي

أرشيفية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة عن "كورونا" بالصين

لاعبو الأهلي

الأهلي يصل إلى دبي استعدادا للقاء الزمالك في السوبر

كارولين وحبيبها لاعب التنس

المتسبب في انتحار«كارولين» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

عمر البشير

تسليم "البشير".. وفد الجنائية الدولية يصل السودان

وزير الخارجية السعودي

السعودية تطالب ألمانيا بإنهاء حظر بيع الأسلحة لها

أرشيفية- رقص

أغاني المهرجانات.. حرام لهذا السبب

السيسي

تفاصيل افتتاح «السيسي» مصنعًا للذخائر والقذائف

إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

آخر الأخبار

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إجراءات جديدة للصحة لمواجهة "كورونا"

#

ماليزيا تحظر دخول السفن السياحية القادمة من الصين

#

الصحة العالمية ترسل 12 خبيرًا للصين لمواجهة كورونا

#

«لحوم السلاحف».. وجبة صينية جديدة لمواجهة كورونا

مترو الأنفاق

فيروس كورونا

إجراءات خاصة

اتخذت شركة مترو الأنفاق، إجراءات احترازية من خلال تكثيف أعمال النظافة داخل محطات مترو الأنفاق وداخل القطارات في الفترة الحالية، وذلك من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وذلك تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، أن أعمال النظافة تتم بشكل دوري عامة من خلال تعقيم القطارات والمحطات، ويأتي تكثيف الأعمال في الفترة الحالية نظرا لسعة انتشار الفيروس في العالم.

وأكدت الشركة أنها تسعى إلى تقليل زمن التقاطر بين القطارات، وذلك لمواجهة الازدحام بين الركاب في المحطات وعلى الأرصفة.

كما تسعى شركة مترو الأنفاق، إلى القضاء على مشكلة الباعة الجائلين والمتسولين وسبل القضاء على هذه الظاهرة، حيث تم التأكيد على عمل حملات دورية مكثفة للقضاء على تلك الظاهرة بالتعاون بين الشركة وشرطة النقل والمواصلات ومترو الأنفاق، وكذلك قامت الشركة بزيادة الغرامة الفورية المقررة على الباعة الجائلين بقيمة تقدر بـ50 جنيها وغرامة المتسول 100 جنيه، وأيضًا يتم التنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بعدم الشراء من متجول أو التعاطف مع متسول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قيس سعيد: حل البرلمان في تونس
» وزير يكشف إجراءات محاكمة "البشير" بعد تسليمه للجنائية الدولية
» القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بالمتوسط
» «أنا عايش لوحدي».. انتحار طالب غرقًا بالمنيا ويترك رسالة مؤثرة
» منع الاختلاط في المدارس الخاصة
» طالبان: سنوقع اتفاقًا مع الولايات المتحدة بحلول نهاية فبراير
» الصحة العالمية: تراجع إصابات "كورونا" بالصين
» صادم.. الفيديو الذي تسبب في اعتزال أشهر راقصة إباحية
» قرار عاجل من السعودية بشأن المقيمين
» هجوم على كنيسة يخلف 24 قتيلًا بينهم «قس»
» ننشر أول صور للمدرعة المصرية «سينا 200»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان