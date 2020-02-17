الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال

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حسن علام- متابعات

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القائد العام للقوات المسلحة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى

الفريق أول محمد زكي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بسيديكي كابا، وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.
أعقب ذلك لقاء موسع بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق بيراما جوب، رئيس الأركان العامة للجيوش السنغالية، تناول سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية، والجهود التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة.

وأكد القائد العام، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية السنغال، كذلك حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أكد وزير القوات المسلحة بجمهورية السنغال، حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيداً بدور مصر البارز خلال رئاستها السابقة للاتحاد الإفريقى فى مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.


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