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بالفيديو.. فنان شهير يفقد صوته أثناء الغناء على المسرح

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المسرح

غناء

مطرب شهير

يفقد صوته

شهدت نيوزيلندا، يوم أمس موقفًا مؤسفًا للمطرب البريطاني الشهير، سير إلتون جون، حيث فقد صوته على المسرح أثناء إحياء حفلة.

وأوقف المطرب البريطاني الغناء بسبب إصابته بأحد أنواع الالتهاب الرئوي.

وانفجر جون (72 عاما) في البكاء، بعد أن فقد صوته خلال الحفل الذي أحياه في استاد ماونت سمارت، بمدينة أوكلاند، واكتشاف أنه غير قادر على متابعة الغناء، رغم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

كما اعتذر إلتون جون، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مساء أمس الأحد، لجمهوره الذي حضر الحفل.

وكتب في المنشور يقول "أريد أن أشكر كل من حضر الحفل الليلة في أوكلاند. شُخصت حالتي في وقت سابق اليوم بالتهاب رئوي جوال (وهو نوع بسيط من الالتهاب الرئوي)، لكنني كنت عازما على أن أقدم لكم أفضل عرض يمكن لإنسان تقديمه".

وأضاف "عزفت وغنيت من كل قلبي حتى لم أعد قادرا على الغناء. أشعر بخيبة أمل واستياء شديدا وأسف. بذلت كل ما في وسعي".

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد"، أن مسعفين ساعدوا المغني البريطاني الشهير، للنزول من المسرح.

يشار إلى أن إلتون جون، حاز على جائزة أوسكار لأفضل أغنية أصلية الأسبوع الماضي، عن أغنية قدمها في فيلم "روكت مان"، الذي يروي قصة حياته.

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