إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

17 فبراير 2020 - 07:46 م

ناشد الإعلامي محمد عبدالرحمن، المذيع السابق بقناة "سي بي سي إكسترا"، المنتج تامر مرسي مالك شركة "سنرنجي" للإنتاج الفني والمستحوذ على مجموعة من القنوات الفضائية، بأن يعود للعمل في إحدى قنواته.

وعبر "عبدالرحمن" عن حاله بتدوينات ساخرة، ناشد فيها "مرسي" الذي وصفه بـ"إمبراطور الإعلام"، بأن يكون له مكان في قنواته، خاصة أنه أصبح عليه أعباء أقساط مدارس أبنائه.

وكتب عبر حسابه على "تويتر"، مشيرًا إلى تامر مرسي، :« ممكن حضرتك تفسرلي إزاي إمبراطوريتك الإعلامية الشاسعة لا يوجد بها مكان لمذيع مثلي؟.. لو كنت مزعلك يا تامر بيك فأنا آسف، مش هعمل كده تاني».

وتابع "عبدالرحمن" :« ولو معندكش فرصة لمقدم برامج زيي، ممكن اشتغل قارئ نشرة، أو حتى أعلم عيالك عربي وإلقاء.. إرضى عني يابا، ربنا ما يقفلك محطة يا شيخ».

وأضاف قائلًا :« طيب بلاش أقدم برنامج ولا أقرا نشرة في واحدة من فضائيات حضرتك الكتير.. وظفني عند جنابك اقرالك الجرايد والمجلات كل يوم الصبح، أنا صوتي مريح وإلقائي معبر..المهم تشوفلي وظيفة طالما محدش بيوظف غير سعادتك حاليا في الميديا المصرية.. بالأمانة يا برنس متنسانيش».

وواصل :« مستني ردك يا صانع المعرفة وإمبراطور الميديا وكبير الفضائيين وفاتح بيوت الإعلاميين..ربنا ما يقعدك من غير شغل أبدا يا تامر باشا، ربنا ما يكسر عليك اقساط مدارس عيالك، ويرزقك برزق إعلاميين مصر اللي انت بوابة رزقهم الوحيدة. آمين».

واختتم "عبدالرحمن" تويناته، ساخرًا من حاله قائلًا :« أنا بكره إسرائيل، وبحب تامر مرسي».