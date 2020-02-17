» وزير يكشف إجراءات محاكمة "البشير" بعد تسليمه للجنائية الدولية

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السودان

عمر البشير

الخرطوم

كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الاثنين، عن الإجراءات التي سيتم اتباعها لمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير حال تسليمه لمحكمة الجنائيات الدولية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن الرئيس السابق، قد يتم تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية، وقد يتم محاكمته في محكمة خاصة أو مشتركة في الخرطوم.

وأشارت الوكالة إلى قول فيصل صالح: "قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وتابعت: "لكن وزير الإعلام السوداني لفت إلى أن أي قرار يحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين".

وقال صالح لـ"رويترز": "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم"، مضيفا: "ربما تكون هناك محكمة مختلطة، أو يجري نقلهم إلى لاهاي.. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".


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