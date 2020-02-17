ثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بجامعة القاهرة

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حريق هائل

جامعة القاهرة

سيارات اطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة.

غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقت إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة.

ودفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه ورئيس قسم الإطفاء، وأمكن محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.


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