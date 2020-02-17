الجنيه يسجل أعلى ارتفاع أمام الدولار منذ 3 سنوات

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الذهب

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الجنيه

سعر الدولار

سعر الجنيه

شهد اليوم الاثنين، تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية.

وسجل الجنيه، أعلى مستوى في الارتفاع أمام العملة الأمريكية، منذ 3 سنوات.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

التراجع الأكبر كان في البنك الأهلي اليوناني، حيث انخفض بمقدار أربعة قروش، وبلغ السعر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كما تراجع فى بنك قناة السويس، قرشين ليسجل 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري انخفض بمقدار واحد قرش ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

كذلك تراجع في البنك التجاري الدولي بمقدار واحد قرش ليسجل 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر تراجع بمقدار قرشين وسجل و15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.

الذهب

أما أسعار الذهب فقد شهدت اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، وسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا 687.5 جنيهًا.

وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 18 سجل 589.28 جنيهًا.

عيار 21 بلغ 687.5 جنيهًا.

 عيار 24 بلغ 785.71 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل نحو 5550 جنيهًا.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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