برلمانى يقترح توعية مدرسية عن الوقاية من الفيروسات

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البرلمان

حقوق الإنسان

حصة إسبوعية

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تخصيص حصة أسبوعية فى مختلف المراحل التعليمية للحديث حول كيفية الوقاية من الفيروسات، وكيفية التصدى لبعض الأمراض التى تنتشر فى الأماكن المزدحمة بالمواطنين، لزيادة الوعى وتفعيلا لقاعدة الوقاية خير من العلاج.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهدف من المقترح زيادة الوعى للطلاب، على أن يتم الاستعانة بعدد من المختصين للحديث حول كيفية الوقاية ونحن الإصابة بمثل هذه الفيروسات، والأطعمة التى تساهم فى رفع مناعة الأطفال، وذلك بالتزامن مع الجهود التى تبذلها وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة بشأن التصدى للفيروسات والإجراءات الاحترازية والوقائية، هذا يأتى فى إطار التكامل والتنسيق مع الوزارات بعضها البعض.

وأشار عابد، إلى أن الوعى من أهم الأدوات التى يتم من خلالها التصدى لانتشار بعض الأمراض وليست الفيروسات فحسب، على أن يتم التطرق لطرق الوقاية بشكل عام، وكيفية التعامل مع بعض الأشخاص فى حالة إصابتهم بالأمراض التى قد تكون معدية، وهذا يرسخ ثقافة طرق الوقاية من خطر الإصابة بالأمراض الفيروسية.

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