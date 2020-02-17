برلمانى يقترح توعية مدرسية عن الوقاية من الفيروسات

17 فبراير 2020 - 08:47 م

تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تخصيص حصة أسبوعية فى مختلف المراحل التعليمية للحديث حول كيفية الوقاية من الفيروسات، وكيفية التصدى لبعض الأمراض التى تنتشر فى الأماكن المزدحمة بالمواطنين، لزيادة الوعى وتفعيلا لقاعدة الوقاية خير من العلاج.





وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الهدف من المقترح زيادة الوعى للطلاب، على أن يتم الاستعانة بعدد من المختصين للحديث حول كيفية الوقاية ونحن الإصابة بمثل هذه الفيروسات، والأطعمة التى تساهم فى رفع مناعة الأطفال، وذلك بالتزامن مع الجهود التى تبذلها وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة بشأن التصدى للفيروسات والإجراءات الاحترازية والوقائية، هذا يأتى فى إطار التكامل والتنسيق مع الوزارات بعضها البعض.



