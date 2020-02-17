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لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر

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نشرت فصائل مسلحة تابعة للمعارضة السورية، مقطع فيديو يرصد لحظة استهداف مجموعة قيل أنهم جنود روس في سوريا، بصاروخ بشكل مباشر.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صفحة "جيش العزة" المعارض أمس الأحد، استهداف مجموعة من الجنود التي قالوا أنهم "روس" في محور عابدين جنوب مدينة إدلب، بصاروخ حراري موجه، وحدوث إصابة مباشرة أثناء سيرهم على الأقدام.

وقد استقر الصاروخ وسط المجموعة المكونة من حوالي 5 جنود، فيما لم يعرف مصيرهم إذا ما قتلوا أو تعرضوا لإصابات شديدة فقط.



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