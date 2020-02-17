  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

قائد طائرة إعادة المصريين من الصين يكشف تفاصيل الرحلة

المدارس

متحدث الصحة يحذر المصريين من استخدام "الكمامات"

طقس بارد

الأرصاد تحذر من طقس الغد

مطلق الصاروخ

لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر

علاء مبارك ووالده

بحضور والده..علاء مبارك ينشر فيديو النشيد الوطني في الملكية

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر يحذر أوروبا من هذا الأمر الخطير

شبكة دعارة- أرشيفية

جنس جماعي.. تفاصيل صادمة عن ضبط «شبكة دعارة عائلية»

أرشيفية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع أمام الدولار منذ 3 سنوات

محمد عبدالرحمن

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

مترو الأنفاق

إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

الأمم المتحدة تدعو ميانمار لاحترام حقوق الإنسان في أراكان

عرب وعالم

الروهينجا
الروهينجا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مسؤول أممي: "صفقة القرن" زائفة وتقوض حقوق الفلسطينيين

#

مطالبات أممية للصين بالكشف عن مكان عالم أويغوري

#

الأمم المتحدة تطالب ميانمار بوقف العنف ضد مسلمي الروهينجا

#

الآلاف يتظاهرون ضد ممارسات الهند في جامو وكشمير

دعت الأمم المتحدة، السلطات في ميانمار إلى احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء ولاية راخين (أراكان) غربي البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته نائبة المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "إيري كانيكو"، الإثنين، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقالت نائبة المتحدث الرسمي: "تشعر الأمم المتحدة بالقلق البالغ إزاء التقارير التي تحدثت عن انفجار قذيفة مدفعية، ما أسفر عن إصابة مالا يقل عن 17 طفلا، في إحدي مدارس ولاية راخين يوم الخميس الماضي".
وأضافت "الانفجار يأتي في إطار تصعيد الأعمال القتالية بين جيش إنقاذ روهينغيا أراكان وجيش ميانمار في معظم أنحاء راخين".
وحذرت المتحدثة الأممية من "التداعيات الهائلة لاستمرار الأعمال العدائية على المدنيين في الولاية".
وتابعت "تدعو الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء راخين".
و"جيش إنقاذ روهنغيا أراكان"، جماعة تأسست في 2012، عقب عمليات بطش شنها بوذيون ضد مسلمي الروهنغيا بدعم من القوات المسلحة في ميانمار، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من مسلمي الروهنغيا في أراكان.
وتقول الجماعة إنها تدافع عن حقوق مسلمي الروهنغيا في الإقليم، بينما تصنفها السلطات "جماعة إرهابية".
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هذا ما قاله أحمد موسى عن ألبوم عمرو دياب
» خالد أبو بكر: مفيش فساد في مصر تاني
» الأمين العام للأمم المتحدة يستشهد بآية قرآنية
» نتنياهو يدرس تنظيم رحلات حج إلى السعودية
» وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس بـ"ربيع مؤلم"
» شاهد.. «ميسي» يثير الجدل مع فتاة محجبة في دبي
» تفاصيل تصنيع أول "لودر مصري" وموعد طرحه في الأسواق
» كهربا يعلن خطوبته على شقيقة زوجة حمدي الميرغني
» لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر
» البرلمان يعلق على جواز صلاة المرأة بـ«تي شيرت وبنطلون»
» إصابة حمو بيكا بميكروب خطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان