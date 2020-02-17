  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

قائد طائرة إعادة المصريين من الصين يكشف تفاصيل الرحلة

المدارس

متحدث الصحة يحذر المصريين من استخدام "الكمامات"

طقس بارد

الأرصاد تحذر من طقس الغد

مطلق الصاروخ

لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر

علاء مبارك ووالده

بحضور والده..علاء مبارك ينشر فيديو النشيد الوطني في الملكية

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر يحذر أوروبا من هذا الأمر الخطير

شبكة دعارة- أرشيفية

جنس جماعي.. تفاصيل صادمة عن ضبط «شبكة دعارة عائلية»

أرشيفية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع أمام الدولار منذ 3 سنوات

محمد عبدالرحمن

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

مترو الأنفاق

إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

الخرطوم: لم نتواصل مع "الجنائية" بشأن كيفية مثول البشير أمامها

عرب وعالم

البشير
البشير
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تسليم "البشير".. وفد الجنائية الدولية يصل السودان

#

هيئة دارفورية تشترط استرداد البشير من "الجنائية" عقب محاكمته

#

مفاجأة.. تفاصيل تسليم "البشير" لـ"الجنائية الدولية"

#

حكومة السودان تسلّم «البشير» إلى «الجنائية الدولية»

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، الإثنين، إن الخرطوم لم تتواصل حتى الآن مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن كيفية مثول الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) أمامها، مشددا على أن "كل الاحتمالات مطروحة".
وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور (غرب). فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها "مُسيسة".
وأضاف صالح، وهو أيضا وزير الثقافة والإعلام، في تصريح للأناضول: "هناك اتفاق على مثول الرئيس المعزول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع: "كل الاحتمالات مطروحة حول هذا الأمر، ولم يتم التواصل حتى الآن (مع المحكمة) بشأن كيفية وطريقة المثول أمام الجنائية الدولية في الخرطوم أم لاهاي (مقر المحكمة)".
ومضى قائلا: "كل الاحتمالات واردة بشأن مثول المطلوبين للجنائية، بمن فيهم البشير، لتحقيق العدالة، ولا زالت المشاورات مستمرة حول طريقة مثولهم".
وجانب البشير، تتهم المحكمة كلا من وزير الدفاع السوداني الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى مليشيات دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ولفت صالح إلى أن وفد الحكومة السودانية المفاوض توافق في جوبا، الثلاثاء الماضي، مع الوفد المفاوض للحركات المسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر أبو بكر هاشم الجعلي، محامي البشير، في تصريح للأناضول، الأربعاء الماضي، أن التوافق على تسليم المطلوبين للمحكمة، بمن فيهم موكله، "عدوان سياسي وانتقام".
ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي.
وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هذا ما قاله أحمد موسى عن ألبوم عمرو دياب
» خالد أبو بكر: مفيش فساد في مصر تاني
» الأمين العام للأمم المتحدة يستشهد بآية قرآنية
» نتنياهو يدرس تنظيم رحلات حج إلى السعودية
» وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس بـ"ربيع مؤلم"
» شاهد.. «ميسي» يثير الجدل مع فتاة محجبة في دبي
» تفاصيل تصنيع أول "لودر مصري" وموعد طرحه في الأسواق
» كهربا يعلن خطوبته على شقيقة زوجة حمدي الميرغني
» لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر
» البرلمان يعلق على جواز صلاة المرأة بـ«تي شيرت وبنطلون»
» إصابة حمو بيكا بميكروب خطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان