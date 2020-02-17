  • الإثنين 17 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

قائد طائرة إعادة المصريين من الصين يكشف تفاصيل الرحلة

المدارس

متحدث الصحة يحذر المصريين من استخدام "الكمامات"

طقس بارد

الأرصاد تحذر من طقس الغد

مطلق الصاروخ

لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر

علاء مبارك ووالده

بحضور والده..علاء مبارك ينشر فيديو النشيد الوطني في الملكية

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر يحذر أوروبا من هذا الأمر الخطير

شبكة دعارة- أرشيفية

جنس جماعي.. تفاصيل صادمة عن ضبط «شبكة دعارة عائلية»

أرشيفية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع أمام الدولار منذ 3 سنوات

محمد عبدالرحمن

إعلامي شهير لـ«تامر مرسي»:«أنا آسف..شغلني أي حاجة عندك»

مترو الأنفاق

إجراءات عاجلة بمترو الأنفاق لمواجهة «كورونا»

بالفيديو..

متحدث الصحة يحذر المصريين من استخدام "الكمامات"

آخر الأخبار

المدارس
المدارس
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة: 65 مليون جنيه تكلفة تجهيز مستشفى مطروح

#

رد ناري من "الصحة" على صور "كمامة الوزيرة"

#

هذا هو سر اختيار مطروح لإقامة العائدين من الصين

#

مصري عائد من ووهان يكشف: هذا ما فعلته الدولة معنا

حذر الدكتور خالد مجاهد، متحدث وزارة الصحة، من استخدام الكمامات بطريقة مستمرة حيث أن ذلك غير صحيح وقد يكون مضر. 
أضاف مجاهد، من خلال مداخلة هاتفية على قناة Ten" الفضائية" يوم الإثنين، أن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لم توصِ باستمرار ارتداء الكمامات موضحا أن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام الكمامات عند الضرورة أو عند مخالطة حالة مرضية، ويكون ذلك لفترة محددة، حيث أن استنشاق الهواء النقي أمرا مهما وضروريا وقد يقلل أي مؤثرات لأي فيروسات في الهواء.
أكد الدكتور خالد مجاهد أن وزارة الصحة المصرية ستقوم بعمل حملات توعية وإرشاد لكيفية استخدام الكمامات بشكل صحيح ومفيد. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هذا ما قاله أحمد موسى عن ألبوم عمرو دياب
» خالد أبو بكر: مفيش فساد في مصر تاني
» الأمين العام للأمم المتحدة يستشهد بآية قرآنية
» نتنياهو يدرس تنظيم رحلات حج إلى السعودية
» وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس بـ"ربيع مؤلم"
» شاهد.. «ميسي» يثير الجدل مع فتاة محجبة في دبي
» تفاصيل تصنيع أول "لودر مصري" وموعد طرحه في الأسواق
» كهربا يعلن خطوبته على شقيقة زوجة حمدي الميرغني
» لحظة إصابة جنود روس في سوريا بصاروخ مباشر
» البرلمان يعلق على جواز صلاة المرأة بـ«تي شيرت وبنطلون»
» إصابة حمو بيكا بميكروب خطير

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:15 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:48

  • عشاء

    19:18

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان