متحدث الصحة يحذر المصريين من استخدام "الكمامات"

حذر الدكتور خالد مجاهد، متحدث وزارة الصحة، من استخدام الكمامات بطريقة مستمرة حيث أن ذلك غير صحيح وقد يكون مضر.



أضاف مجاهد، من خلال مداخلة هاتفية على قناة Ten" الفضائية" يوم الإثنين، أن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لم توصِ باستمرار ارتداء الكمامات موضحا أن منظمة الصحة العالمية أوصت باستخدام الكمامات عند الضرورة أو عند مخالطة حالة مرضية، ويكون ذلك لفترة محددة، حيث أن استنشاق الهواء النقي أمرا مهما وضروريا وقد يقلل أي مؤثرات لأي فيروسات في الهواء.