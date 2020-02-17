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العصار: «الإنتاج الحربي» تصنع دبابات ومدرعات للقوات المسلحة

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قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن أوضاع الوزارة تغيرت للأفضل منذ عام 2014، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحدد رؤى ويحل المشكلات.
وتابع العصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد" «الهدف من وزارة الإنتاج الحربي هو تلبية احتياجات القوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تصنع كافة الدبابات والعربات المدرعة والكباري وأجهزة الاتصالات للقوات المسلحة.
وأضاف، «ننتج دبابة بمصانعنا بأيدي مصرية وبالتعاون مع الجانب الأمريكي، فضلًا عن إنتاج عربات مدرعات بإمكانيات وتصميمات مصرية كاملة».

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